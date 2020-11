AIK pausar verksamheten efter coronafall

Flera SHL-lag har den senaste tiden pausat all verksamhet på grund av coronautbrott i laget, senast HV71 som fortfarande inte startat upp igen.

Nu väljer AIK att göra detsamma, bekräftar sportchefen Anders Gozzi för SVT Sport.

– Ja, det stämmer. Vi har fått in covid-19 i laget och fryser just nu all verksamhet.

Hur många misstänkta fall har ni?

– Vi vet en spelare som har fått ett positivt svar och så väntar vi svar i dag från några andra. Det small till i går med både ledare och spelare som blev sjuka.

Vad händer nu?

– Vi kommer att testa hela truppen i dag och i morgon och fram till dess är alla hemma. Så vi har inga träningar utan måste först se hur alla mår.

Nästa planerade match för AIK i hockeyallsvenskan är på fredag hemma mot Tingsryd.