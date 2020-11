Seger för Linköping – efter 24 dagars frånvaro

Det har nästan gått en månad sedan Linköping senast spelade en match. Den 17 oktober mötte man Skellefteå på bortaplan. Därefter har man haft totalt 24 konstaterade fall av covid-19 i spelartruppen och bland personalen.

På tisdagen var Linköping tillbaka i SHL och ställdes återigen mot Skellefteå, den här gången på hemmaplan. Det var ett klart påverkat Linköping, där spelarna bytte ofta under första perioden, som kom till spel och fixade en 2–1-seger.

– Det är klart att det känns i flåset. Men vi kommer in i det mer och mer. Det kändes ändå helt okej, vi hittade varandra bra första tio-femton. Men sista fem behöver vi snäppa upp lite, sade Linköpings Patrik Lundh till C More efter första perioden.

Junland matchhjälte

Det var Skellefteå som tog ledningen. I slutsekunderna av första perioden efter ett snyggt passningsspel fick Jonatan Berggren, nyligen hemkommen från Karjalaturneringen, pucken på bladet och kunde med ett hårt skott skicka in 1–0.

Drygt tre minuter in i tredje perioden kom sedan kvitteringen. I powerplay kunde Jaakko Rissanen styra in 1–1 på ett skott från Petteri Nikkilä.

Kvitteringen gav Linköping ny energi. Några minuter senare satte Jonas Junland 2–1 genom en lång dragning och sedan ett backhandskott. Skellefteå satte press men Linköping höll emot och vann med 2–1.

En viktig seger för Linköping som bara hade sex inspelade poäng inför matchen. Man befinner sig nu näst sist i tabellen. Redan på torsdag får man en ny chans att plocka viktiga poäng när man möter Djurgården borta.

– Vi spelar bättre i tredje. Vi spelar framåt och de blir lite passiva. Det är kul att veta att man fortfarande kan spela hockey, sade Jonas Junland till C More efter matchen.

– Den här vinsten kommer vi kunna bygga lite på förhoppningsvis. Jag hoppas verkligen vi kan fortsätta på den inslagna vägen.