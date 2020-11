Färjestad vände utan stjärnan på 88-årsdagen

Två minuter in i sudden trampade Daniel Viksten loss från egen zon. Hårt uppvaktad hela vägen lyckades han inte få till något avslut utan föste pucken framför sig, vilket var ett vinnande koncept i mittenmötet. Pucken gled sakta in mellan Janne Juvonens benskydd.

– Jag nästan släppte in pucken. Det var mycket flyt, säger Viksten till C More om 3-2-målet.

– Det var ett steg upp i dag och vi skapade mycket chanser, fortsätter Daniel Viksten som missade en straff under ordinarie tid. Han spelade även fram till Jesse Virtanens 1-1-mål efter en öppnande passning.

Leksand var nära att få med sig tre poäng men drog det korta strået.

Martin Johansson kvitterade till 2-2 för Färjestad med tre minuter kvar. Johansson bröt in från vänster och sedan var det kalabalik om att få loss pucken som Leksands målvakt Janne Juvonen i röran trodde att han blockerat. Johansson passade påpassligt att sno åt sig pucken och åkte runt kassen och lade in den. Domarna videogranskade händelsen under någon minut innan målet godkändes.

”Tungt, vi hade ju 2-1”

– Det är väldigt tungt, vi hade ju 2-1. Det kändes att båda lagen inte spelat match på ett tag. Det var ganska slarvigt. Vi har bara haft fyra träningar men det är lika för alla så det går inte att skylla på, säger Leksands Daniel Gunnarsson besviket.

Redan efter 13 minuter åkte Färjestads landslagsspelare Michael Lindqvist ut efter att ha dragit upp klubban mellan benen på Jonas Ahnelöv, vilket inte såg så allvarligt ut. Men det ledde till matchstraff och och Lindqvist fick lämna isen. Färjestads tränare gillade inte vad han såg.

– Klubban är uppe mellan benen. Domarna bedömer att det är så, då är det så. Den tar inte bra där. Det är inte okej från Lindqvists sida, säger FBK-tränaren Johan Pennerborn.

FBK firade 88-årsdagen av bollklubben som bildades av bandyintresserade ungdomar i serveringen bakom Håfströms kiosk i stadsdelen Färjestad. 1941 började man spela ishockey i seriespelsform. Resten är historia för klubben som har nio SM-guld och elva silver.

Klipp: Färjestad vände mot Leksand