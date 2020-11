SHL ökar coronatesterna i ligan rejält

Luleå, Leksand, Djurgården och Linköping är klubbarna som hittills varit drabbade av coronasmittan i sin verksamhet.

Nu vill SHL begränsa att fler får problem och kommande vecka skickas det ut 1500 tester till klubbarna, mot tidigare drygt 200.

– Det är både snabbtester och självtester. Alla våra medicinska team är väldigt noggranna. Och vi har sådan strategi att vi vill ha säkra evenemang, och misstänker vi utbredd smitta i laget då ställer vi in matcherna, säger Johan Hemlin.

”14 dagar som klickat”

Hemlin tycker att ligan och klubbarna tagit smittan på allvar, trots att 14 matcher skjutits upp hittills.

– Vi har ändå haft ordning och reda under augusti, september och halva oktober. Nu är det något under 14 dagar som inte riktigt har klickat och då får vi gå in och jobba hårt med det, säger Johan Hemlin.

Hemlin bedömer ändå att situationen är under kontroll, trots de många uppskjutna macherna.

– Just nu tycker jag det är under kontroll i och med det uppehållet som kommer. Vi har möjlighet att flytta fler matcher. Vi vill ha säkra evenemang. Vi kommer inte att chansa. Men tidsaspekten gör att det blir svårare och svårare att flytta matcher, säger Johan Hemlin.