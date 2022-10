Almtuna fortsätter att överraska positivt.

Mot AIK plockade de ännu en trepoängare – och nu ligger de på en fjärdeplats i tabellen.

– Först och främst var vinsten viktig men det är klart att det är skönt för spelarnas självförtroende att få peta in lite puckar också, säger Almtunas tränare Robert Kimby till C More.