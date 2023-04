JVM-spelaren Liam Öhgren, 19, är stekhet. När Djurgården kvitterade den hockeyallsvenska semifinalserien mot Björklöven gjorde jättetalangen två mål, och mål för fjärde matchen i rad. Djurgården vann bortamötet med 4-1 och kvitterade till 1-1 i matcher.

– Grym dropp från Nicki D (Nicklas Danielsson) och så var det bara att skjuta och så gick den in, säger Liam Öhgren till C More.