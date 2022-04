Det saknades inte spänning i Umeå när Björklöven tvingade fram en sjunde avgörande match i semifinalserien.

Modo tog ledningen redan efter två minuter, men Björklöven svarade med två mål strax därefter. Innan periodpaus hade Modo kvitterat till 2-2.

Lagen följdes åt till den tredje perioden. Där blev Jacob Olofssons 4-3 och Gustav Posslers 5-3 avgörande.

– Underbart. Vi hade ett mål inför den här matchen: att vinna den och få den här ”match sju” som är efterlängtad. Det är en sjukt kul match att spela, säger tränaren Viktor Stråhle i C More.

Vem som ställs mot seriesuveränen HV71 avgörs alltså i en direkt avgörande match på torsdag. Modotränaren Mattias Karlin menar att laget måste sluta slarva och ta så många utvisningar.

– Vi bäddade ganska dåligt för oss själva och släppte in billiga mål. Då kanske jag inte syftar så mycket på han som står där bak utan på utespelarna. Extremt frusterande. Björklöven är tillräckligt bra för att spela sig till lägena. Vi dräller med pucken. Disciplinen måste vara hundra gånger bättre än i dag, säger han i C More.