Stoppade livespel på Björklöven-Mora: ”Det finns absolut en misstanke”

Björklöven ledde med 3-0 men släppte sedan in åtta raka mål och förlorade med 4-8 hemma mot Mora.

Vid ställningen 3-7 valde Svenska Spel att stoppa möjligheten att spela live på matchen.

– Vi såg på vår trading att det förekommer märkliga oddsrörelser hos andra spelbolag. Det gör att vi föranleder misstankar om att den sportsliga integriteten är hotad. Därav så valde vi att stoppa spelet och också pausa alla utbetalningar tills vidare, säger Magnus Fridell på Svenska Spels pressjour till SVT Sport.

Vad händer nu?

– Det som kommer ske nu är att vi kommer att utreda detta och undersöka vad det är som har hänt. Hur lång tid det kommer att ta kan vi inte svara på utan vi kommer att gå igenom det här noggrant för att se vad det är som har inträffat.

Om det är något brottsligt som ligger bakom oddsutvecklingen vågar inte Fridell svara på.

– Det är alldeles för tidigt att säga. Nu vet vi bara att det var odds som gav indikationer på att den sportsliga integriteten var hotad. Exakt vad som ligger bakom kan jag inte svara på.

”Allt står inte rätt till”

Dan Korhonen är produktchef för sportsbetting och spelsäkerhet på Svenska Spel. För SVT Sport utvecklar han vad det var som inträffade kring oddsen under mötet mellan Björklöven och Mora.

– Vår trading-avdelning som jobbar med övervakning rapporterade till mig att de såg kraftigt avvikande odds hos andra spelbolag och valde att stoppa spel på grund av det. Efter lite närmare överblick kan vi konstatera att oddsen avviker kraftigt mot vad det borde vara egentligen. Det finns absolut en misstänke om att allt inte står rätt till i den här matchen och det är olyckligt, säger Korhonen.

Korhonen förklarar hur oddsutvecklingen under en match fungerar och varför det var avvikande sådana under just den här specifika matchen.

– Under en live-match har du matchens ingångsvärden, det är de oddsen som var innan matchen började. Efter det tar en algoritm över utifrån matchhändelser, mål och så vidare och då justeras oddsen löpande. Men så har vi den sista parametern som är inkommande spel, och den har en effekt på oddsutvecklingen, säger Korhonen och fortsätter:

– Det är det som gör att oddsen avviker så kraftigt från vad algoritmen egentligen säger. Och har man då fått så pass många inkommande spel att oddsen avviker så kraftigt... då är det en ganska stor indikation på att allting inte står rätt till.

”Långtifrån vad det borde vara”

Korhonen ger ett par exempel på vad det var som fick hans avdelning att reagera.

– Ingångsvärdena på den här matchen var att Björklöven var favorit runt 1.30 och vid ledning 3-0 stod det oddset kvar när det borde sjunkit till kanske 1.05. Vid ställningen 3-3, lite senare, låg Björklöven i omkring 4.50 gånger pengarna och det är ganska långtifrån vad det borde vara vid 3-3, då Björklöven i det här fallet initialt är ganska stora favoriter, avslutar Korhonen.

Svenska Spel ska utreda vad som har hänt. Björklövens vd, Anders Blomberg, välkomnar en utredning.

– Jag hoppas att detta reds ut ordentligt och att vi vänder på alla stenar som går att vända på. Bara misstanken är allvarlig nog, men om det skulle visa sig stämma är det naturligtvis fullkomligt oacceptabelt och något som aldrig får förekomma i vår förening, säger Blomberg på lagets hemsida.

KLIPP: Björklöven förlorade hemma mot Mora med 4-8