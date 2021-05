Timrå överlägset – närmar sig SHL

På söndagen återupptogs den hockeyallsvenska finalen mellan Timrå och Björklöven efter ett 20 dagar långt coronauppehåll. Timrå vann med 6-3 och man fortsatte hålla i taktpinnen på måndagen. Efter att Timrå dragit i från till 5-0 kunde Björklöven inte hämta upp och Timrå vann med 6-2.

– Riktigt starkt av oss att komma upp hit och vinna två matcher. Vi gör det bra och vi gör det enkelt, säger Timrås Jeremy Boyce-Rotevall i C More.

Oväntade målskyttar

Efter knappt fem minuter tog man ledningen genom Johan Lindholm. Björklöven hade flera lägen till kvittering men med 1.20 kvar av perioden utökade Timrå ledningen. Jonathan Dahlén petade in pucken efter ett stökigt anfall.

Men gästerna nöjde sig inte där. I mitten av andra perioden kom 3-0. Per Svensson lobbade in pucken mot mål. Pucken gick via Daniel Norbes handske och in bakom Lövenmålvakten Kevin Poulin.

Timrå drog ifrån

Timrå hann med både 4-0, genom Filip Westerlund och 5-0, genom Jeremy Boyce-Rotevall, innan Björklöven svarade.

Alex Hutchings skickade in 1-5 med ett rappt skott men Björklöven hade en rejäl uppförsbacke inför den sista perioden.

– Vi är alldeles för svaga. Jag vet inte riktigt vad det är som inte funkar just nu, sade Björklövens Pontus Andreasson i C More i paus.

Björklöven kom in något starkare i den tredje perioden och fyra minuter in reducerade man på nytt när William Eriksson nätade.

Björklöven krigade för att ta sig tillbaka i matchen men man kom inte närmare och Timrå vann till slut med klara 6-2.

– Det kommer bli den tuffaste matchen hittills. Men vi ska vara på tårna och vara redo, säger Jeremy Boyce-Rotevall i C More.

Timrå kan säkra SHL-platsen på hemmaplan på onsdag.