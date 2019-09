Blytungt för topptippade Växjö – fjärde raka förlusten

Säsongen är visserligen ung, men frågan är om Växjö kan undvika krisrubriker mycket längre.

I kväll förlorade laget med 1–4 hemma mot Skellefteå, och nu är laget i princip sämst på allt i SHL.

De ligger sist i serien.

De har gjort minst antal mål, sju.

De har släppt in flest mål, 16

Missade bra pp-läge

Förlusten grundlades i den första perioden. Växjö fick ett drömläge att ta ledningen då Pontus Widerström fick matchstraff på grund av en sen tackling, vilket gav Växjö ett fem minuters numerärt överläge.

Men laget skapade knappt någon farlighet på dessa minuter, och i slutet av perioden gjorde Skellefteå tre mål på bara två minuter.

– Jag är otroligt besviken sett till hur vi spelade den första perioden. Det såg ut som att vi var väldigt tyngda. Skelelfteå börjar bra, men vi hade många chanser att ta oss in matchen. Vi hade ju en femma, men vi skapade inget och blev skärrade av det, säger tränaren Sam Hallam till C More.

– Skellefteå vann närkamperna och var plötsligt uppe i 3–0.

”Glimtar till bitvis”

Växjö spelade visserligen upp sig, men var aldrig nära att hota Skellefteås ledning.

– Den andra perioden var jämnare och vi glimtar till bitvis. Men Skellefteå hade lite bättre fart, både in i matchen och sen i den andra, säger Hallam.