Född: 17 april 1951.

Moderklubb: Kiruna AIF.

Position: Back.

Klubbar under karriären: Kiruna AIF (1967-70), Brynäs IF (1970-73), Toronto Maple Leafs (1973-89), Detroit Red Wings (1989-90), AIK (1990-1993).

Meriter Sverige och Tre Kronor: SM-guld (1971, 72), VM-silver (1973), VM-brons (1972), trea i Canada Cup (1991).

Meriter NHL: First All Star Team (1976-77), Second All Star Team (1974-75, 75-76, 77-78, 78-79, 79-80), Viking Award (ligans främste svensk, 1976, 1977, 1979).

Poäng NHL, 1973-1990: 1148 matcher, 150 mål, 637 assist, 787 poäng, 1 344 utvisningsminuter, +/- 170.

* Gjorde över 70 poäng fyra säsonger i rad mellan 1977-1980.

Övrigt: Hockey Hall of Fame (1996), Sweden Hockey Hall of Fame (2012), IIHF Team of The Century (2008).

Källor: eliteprospects, wikipedia.