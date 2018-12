Bristedt suddenavgjorde – för andra matchen i rad

Leon Bristedt är tillbaka i Sverige efter fyra år med collegehockey i USA. Och när 2019 närmar sig är anpassningstiden på väg att ta slut.

För andra matchen i rad stod 23-åringen för det avgörande suddenmålet för sitt Rögle. Förra matchen mot Djurgården – i kväll mot Frölunda.

– De har gått in den senaste tiden så jag testade och den gick in, säger Leon Bristedt till C More.

Efteråt stod mängder med Röglesupportar kvar och hyllade sina spelare.

16-åring med nytt mål

– De är galna. Det är riktigt kul att få vinna på bortaplan med den här publiken i ryggen. Helt otroligt, fortsätter han.

Trots förlusten behåller Frölunda serieledningen i SHL och återigen gjorde lagets stora stjärnskott, 16-årige Lucas Raymond, mål.

– Han är jättebra just nu. Men han är född 00, det mest intressanta är hur han kommer spela om två år. Han är på prao hos oss nu, säger Frölundas tränare Roger Rönnberg.