Djurgården bröt dyster trend: ”Behövde det här”

Det var mycket Djurgården i första perioden – men Växjö som tog ledningen.

Tolv minuter in i matchen höll sig Pontus Netterberg framme på en retur och fixade 1–0 till gästerna.

Kvitteringen från Djurgården, som varit formsvagt under december då man tidigare förlorat fem av sju matcher, kom sedan drygt tre minuter senare då Jonathan Davidsson fick öppet mål efter en fin passning av Linus Hultström i spel fem mot tre.

21-åringen var iskall och gladdes lite extra över sitt åttonde mål för säsongen. Varken han själv eller Stockholmslaget som helhet har haft målskyttet som främsta egenskap den senaste tiden då man dalat i tabellen.

– Det var ett tag sen sist. Riktigt skönt att göra mål. Vi behöver det just nu, sade Davidsson i C More.

Räddade puck på mållinjen

I den andra perioden lyckades inget av lagen framåt. Då fick ändå Djurgården avsluta perioden med fem minuters spel i numerärt överläge efter att Växjös Filip Cederqvist tacklat Olle Alsing i ryggen och åkt på ett matchstraff.

Bästa läget för hemmalaget kom med knappt två minuter kvar av perioden men Viktor Fasth i Växjömålet lyckades stoppa pucken precis på mållinjen.

Växjö fick sedan en drömstart på den avslutande perioden när Erik Josefsson gjorde 2–1 – sitt första mål för säsongen – från nära håll redan efter knappt två minuter.

Jonathan Davidsson var dock inte klar i offensiven. Med en läcker backhandpass serverade han pucken till brorsan Marcus Davidsson som satte kvitteringen till 2–2 i öppet mål vid bortre stolpen.

Shinnimin rasande

Växjös hattrickhjälte från senaste matchen och segern mot Mora, Brendan Shinnimin, fick en helt annan roll i mötet med Djurgården.

Med fyra minuter kvar av matchen åkte han först på en tvåminutare i offensiv zon efter att ha träffat en spelare i ansiktet med klubban. När han sedan rasande slog klubban i sargen fick han ytterligare två minuter för osportsligt upptränande och gav Djurgården chansen att spela resten av matchen i powerplay.

Dick Axelsson tackade för möjligheten och satte avgörande 3–2 med drygt minuten kvar. Därmed avslutade Djurgården året med att bryta sin tre matcher långa förlustsvit och ta sin första trepoängare i december.

Jakob Lilja fastställde slutresultatet 4–2 i öppen kasse.