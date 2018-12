Rögle bröt förlustsviten mot Djurgården

Formsvaga Rögle tog emot ett Djurgården med två raka förluster inför ett fullsatt Lindab Arena.

Rögle tog ledningen i den andra perioden när Leon Bristedt fick på en praktträff och pucken gick in i det vänstra krysset. Bristedt avgjorde sedan matchen i övertid när han i friläge snyggt fick in pucken mellan Adam Reideborns ben.

– Vi släpper in de lite i matchen och det var skönt att komma tillbaka. Jag har tränat bra under sommaren, så jag orkar tre perioder, säger Bristedt till C More.

– Jag visste vad jag skulle göra i friläget, säger han.

Ineffektivt Djurgården

Djurgården som har gjort flest mål i serien vann skotten med 30-26, men gjorde trots det bara ett mål. Henrik Eriksson kvitterade drygt sex minuter in i den andra perioden när han fick in pucken från liten vinkel.

– Vi får inte in pucken. Vi saknar det där sista framför deras mål, säger Djurgårdens kapten Jacob Josefson till C More.

Förlusten var Djurgårdens tredje raka i SHL, medan Rögle bröt en tung förlsutsvit.