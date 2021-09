Broc Little skrev historia när Linköping slog Rögle

Linköping hade en kanonkväll när Rögle kom på besök. Efter knappa sju minuters spel var nollan spräckt. Efter en snygg tekningsvariant kunde Max Lindroth sätta det första av Linköpings mål, men det var inte det sista. 4–1 blev det till slut för Linköping som tog sin fjärde raka hemmaseger mot Rögle.

Mest anmärkningsvärt av målen: 3–1. Det gjordes nämligen av amerikanen Broc Little, som stötte in Arvid Costmars fina passning.

– Han hittade min backhand fint. Det är bara att hoppas att den går på mål, för målvakten är inte ens nära, säger Little till C More.

”Varit med länge”

Målet var Littles första säsongen, och hans 137:e totalt i SHL. Därmed passerade han Brynäs-legendaren Tom Bissett, och är nu den nordamerikan som gjort flest mål i elitserien/SHL:s historia.

– När man sätter såna rekord visar det att man har varit med länge, säger han.