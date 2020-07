Brynäs fick in över 600 000 från fansen på ett dygn

Brynäs har tidigare gjort klart med anfallaren Patrik Berglund, 32, som efter många år i NHL (St Louis och Buffalo) spelade i Djurgården förra säsongen, och även backen Simon Bertilsson, 29, som är tillbaka efter en säsong i Sotji i KHL.

En liten detalj har dock saknats: pengarna.

Enligt Brynäs har spelarna varit tillmötesgående i förhandlingen, men då krävs det att insamlingen lyckas.

– Vi behöver få in pengar till en säsongs lön för spelarna. Man vet aldrig hur mycket en insamling kan ge men jag har personligen haft en förhoppning på att vi ska få in en halv miljon, säger Michael Campese.

– Vi är beredda att backa och betala tillbaka pengarna om vi inte lyckas få in tillräckligt, säger han.

Just nu ser det alternativet ut att inte slå in. Kampanjen drog in 628 000 kronor första dygnet över swish. Däremot är inte andra betalningssätt medräknade än så länge. Det kan alltså röra sig om betydligt mer pengar som kommit in redan nu.

– Vi har haft ett bra gensvar från både privatpersoner och företag. Jag tror att vi i slutet av veckan kan vara i hamn.

