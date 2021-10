Brynäs och Linköping tillhör båda den bottenkvartett som redan nu slåss desperat för att ta sig uppåt och bortåt från det stressande kvalstrecket och det är en svajig resa de är ute på där självförtroendet, spelet och därmed resultaten svänger än hit och än dit.

Men så plötsligt kommer en kväll där allt funkar och det här var en sådan kväll för Brynäs, som gjorde en av sina bästa hockeymatcher så här långt på säsongen.

Hemmalaget satte tung press mot gästernas bur från första sekund, parkerade stundtals framför Marcus Högberg i Linköpingsmålet och fick utdelning för sitt intensiva spel.

Hedberg nätade först

Första målet kom efter 8.45 då Brynäsbacken Tom Hedberg sköt och pucken letade sig genom klungan av spelare, studsade via främre stolpen och in över mållinjen. Pucken hann vevas ut och bli inskjuten i målet en gång till men det var såklart första svängen över mållinjen som räknades och gav 1–0 till Brynäs efter en stunds videogranskning.

Gävlelaget ökade på till 2–0 strax före första pausen också, efter ett huvudlöst byte av Linköping som gav Tom Hedberg möjlighet att vända spelet och både yta och tid för Linus Ölund att näta, om än inte riktigt som Brynäsforwarden hade tänkt sig.

– Jag såg bytet, skriker att vi ska köra, får pucken och sedan är det klassikern ”siktar högt men får felträff” som händer och så går pucken in längs isen i stället, säger Ölund med ett skratt till C More efter säsongens femte SHL-mål från hans klubba.

En mållös andraperiod såg länge ut att följas av en dito tredje men Linköping lyfte sitt spel rejält i slutperioden och reducerade med drygt sex minuter kvar till full tid genom en styrning av Christoffer Ehn.

Säker straff

Minuten senare hindrades dock Brynäskaptenen Anton Rödin på sin väg fram mot Linköpingsmålet och fick med sig en straff.

Rödin lade straffen själv, snirklade sig fram och snärtade till slut med säker handled in 3–1.

Som om inte det vore nog för Linköping så drog gästerna nästan direkt på sig en utvisning för puckout också, varpå Oscar Eklind stängde matchen med 4–1 i powerplay för Brynäs.

Brynäsfansen kunde därmed jubla åt lagets första trepoängare sedan den 25 september och allra gladast av alla i Gävle var nog Victor Andrén – Brynäsmålvakten som efter tre förluster som startande målvakt under hösten nu äntligen fick fira en seger

Linköping får å sin sida fortsätta jaga en trepoängare på bortaplan. Östgötarna har så här långt endast två straffsegrar borta att glädjas åt och det håller inte för att avancera uppåt i tabellen.