Inför kvällens möte hade Brynäs vunnit säsongens två tidigare möten mot Malmö. I dag, när man tog emot det formstarka laget med åtta av nio möjliga poäng på de tre senaste matcherna inför kvällens, var man på jakt efter årets tolfte vinst.

Den fick man med sig.

– Det är en fantastisk spelare. Det är bara att hålla ner bladet så kommer passningen, säger Markus Björk om Dmytro Timashov, som stod för tre poäng under kvällen, till C More.

Brynäs inledde matchen starkt och var det spelförande laget. 18 minuter in i första perioden kom också första målet – i boxplay. Greg Scott blev fri och höll undan misstagen när han satte pucken i krysset.

”Otroligt skönt”

Nästa mål kom sedan i andra perioden.

Fem minuter in stod Dmytro Timashov för en vacker framspelning diagonalt genom slottet och Markus Björk kunde skicka in 2-0.

– Det var otroligt skönt, säger Björk i C Mores sändning.

Drygt lika många minuter senare var det dags igen. Samme Timashov stod för assisten fram till Oula Palve som hittade bortre krysset.

Fick göra mål

Timashov var inte färdig där.

Han satte själv 4-0 i tom kasse i slutet av tredje perioden och fullbordade slutresultatet.

Malmös förlust är säsongens 17:e.

– Första perioden har vi några chanser, men vi är för trubbiga när vi får powerplay. Det blir inga mål när man står i hörnen, säger Malmötränaren Joakim Fagervall i C Mores sändning.

Brynäs gästar Örebro härnäst och Malmö möter Växjö.