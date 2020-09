Brynäs tunga premiär – föll mot Oskarshamn

Oskarshamn var effektiva och kontringsskickliga i Gävle första 40 minuterna. Detta var första matchen för säsongen för bägge dessa lag.

Det tog bara 52 sekunder innan smålänningarnas skickliga back Nolan Zajac gjorde lagets första mål för säsongen. Efter den första perioden ledde gästerna med 2-1, men det var i den andra IKO skulle dra ifrån ordentligt.

”Det är alldeles för dåligt”

Efter två mål från Johannes Salmonsson och ett från nyförvärvet Jan Ordos stod det 1-5 på resultattavlan och de 50 åskådarna i Monitor ERP Arena hade inte mycket att glädjas över.

– Vi är alldeles för veka framför eget mål. De har gjort några mål där och vi plockar inte bort dem tillräckligt och de bara rakar in dem. Det är alldeles för dåligt. Vi ska vara bättre än så här, säger Brynäs assisterande lagkapten Simon Bertilsson till C More efter två perioder.

I den tredje perioden kontrollerar Oskarshamn matchen. Jon Persson reducerar sent för Gävlelaget men närmare än så kom man inte och Brynäs får nu ladda om för möte med Färjestad i Karlstad på lördag.