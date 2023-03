Brynäs tog ledningen med 4–1 mitten av den andra perioden men HV71 reducerade två gånger om och skapade spänning i matchen. När HV71 tog ut målvakten i jakten på kvittering satte Hannes Björninen 5–3 i öppen kasse, hans andra fullträff i matchen.

– Vi kämpade för våra liv och det var kul att se. Vi vet om stundens allvar. Jag tycker att vi radat upp bra prestationer på sistone och det var på tiden att puckarna ramlade in, säger Brynäs lagkapten Anton Rödin i C More.

”Ser fram emot de två kommande matcherna”

Brynäs rivstartade matchen och ledde med 3–0 i den första perioden. Sedan kröp HV71 närmare innan det dramatiska avgörandet i tredje perioden.

– Vi förlorade i första perioden, de var mycket mer intensiva och ville mer än oss. Jag är positiv ändå, vi har en bra trend. Jag ser fram emot de två kommande matcherna, säger Johan Lindbom, tränare i HV71, i C More.

Segern gör att Brynäs och HV71 båda står på 62 poäng med två matcher kvar av grundserien i kampen för att undvika kval. HV71 är kvar på tolfteplatsen tack vare elva plusmål gentemot Brynäs.