Brynäs vann efter förlängningsdrama i bottenmötet

Brynäs och HV71 låg båda i ingenmansland på 45 poäng inför dagens omgång. Med andra ord, två lag i extremt behov av poäng. Då klev två unga målvakter fram. Samuel Ersson för Brynäs och Hugo Alnefelt för HV71.

Det syntes inte i spelet att det var två bottenlag som möttes i Gävle. Den första perioden bjöd på bra spel, det det främst var gästerna som skapade chanser. Och HV71 skulle också få med sig en ledning innan perioden var över. Med en och en halv minut kvar kunde Eric Martinsson från sin backposition överlista Ersson.

Brynäs lyfte sig i den andra perioden och fick rättvist in en kvittering när Patrik Berglund direkt efter en tekningsvinst av Greg Scott avslossade ett snabbt skott från högra tekningscirkeln som överraskade Alnefelt i målet.

Förlängning krävdes

Efter det skulle det dröja länge innan nästa mål i matchen. Och det var inte förrän lagen spelade tre mot tre i förlängningen innan nästa mål kom. Oula Palve klev in på högerkanten i en spelvändning och kunde från dålig vinkel med en backhand få in pucken mellan benen på Alnefelt och säkrade en tung extrapoäng till Gävlelaget.

– Det kändes bra. Jag hade lite tur där men jag tar vad jag får. Jag hade många chanser idag men av någon anledning gick de inte in. Men försöker man tillräckligt mycket går den in till slut, säger Palve till C More.