Slovaken Slafkovsky var på andra änden av Caufields framspelning och kunde pricka in 1-0 för Montreal.

– Det är rätt schysst att spela med honom. Han är en speciell spelare och han kan hitta på sådana saker i matcher. Jag är bara glad att jag var på rätt plats och kunde sätta pucken, säger Slafkovsky efter matchen.

Hemmalaget New Jersey kom tillbaka efter att ha legat under med 2-0. Men vid ställning 2-2 med mindre än fem minuter kvar av tredje perioden klev Cole Caufield fram igen och slog in en lös puck framför mål för det matchvinnande 3–2-målet. Det var hans 14:e mål för säsongen, sex av dem har varit matchavgörande.

– Han är en förstklassig målskytt, det har han visat under sin karriär. Med sin näsa för mål kommer han hitta nätet mycket, säger TSN:s expert Craig Button.