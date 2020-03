Visa alla (3)

Dam-VM ställs in på grund av corona

Damenas A- och B-VM ställs in uppger Yle. Vice ordförande i internationella ishockeyförbundet, Kalervo Kummola, säger till Yle att alla delar mästerskapet ställs på grund av coronaviruset: ”Det handlar om en rädsla att allt ska förvärras”, säger Kummola.

Senare under kvällen bekräftade IIHF att mästerskapen ställs in.

SVT Sport pratade tidigare under kvällen med Damkronornas förbundskapten Ylva Martinsen. – Om det stämmer så är det väldigt, väldigt tråkigt. Jag har pratat med min chef Olof Östblom och vi har inte fått någon officiell bekräftelse. Jag hoppas in i det sista, men det ser inte så bra ut, säger Ylva Martinsen till SVT Sport. Vad skulle det betyda om mästerskapet ställs in? – Om det stämmer går det inte att sätta ord på det. Med tanke på den här säsongen startade så skulle det här vara riktigt tråkigt. A-VM skulle spelas i Halifax, Kanada, och B-VM i Angers i Frankrike men på grund av rädslan för spridning av corona ställs mästerskapen in. Beslutet tog under ett telefonmöte under lördagen rapporterar Yle. Ett telefonmöte som Svenska ishockeyförbundets ordförande Anders Larsson deltog i. "Vi beklagar att vi måste fatta det här beslutet. Det var inget enkelt beslut att fatta eftersom vi såg fram emot VM. Men det här beslutet har fattats för spelarnas och åskådarnas hälsa. I slutändan anser IIHF att det inte skett tillärcklig förbättring av situationen med coronaviruset för att vi på ett säkert sätt kan vara värd för en internationell turnering. Vi ser i stället fram emot att komma till Kanada nästa år", säger IIHF:s ordförande René Fasel. "Otrolig besvikelse" Frankrike fick nyligen sitt första bekräftade dödsfall kopplat till coronavirsuet och Kanada har än så länge 51 bekräftade sjukdomsfall men enligt Kalervo Kommula handlar det om att ta det säkra för det osäkra. – För tillfället ska det inte vara någon särskilt allvarlig situation i Kanada med coronaviruset, mer handlar de tom en rädsla för att allt ska förvärras, säger han till Yle. Nyheten kommer som en besvikelse för damlejonens förbundskapten Pasi Mustonen. – En otrolig besvikelse, det är det här som vi jobbar för hela året. Det är klart aett man hade onda aningar, men samtidigt var det så nära och IIHF hade inte meddelat något, berättar han för Yle. B-VM där Sverige skulle medverkat skulle ha spelat 12-18 april.