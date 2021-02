Djurgården bröt förlustsviten efter mäktig vändning

Med sju raka förluster i baken var Djurgården på väg mot ännu ett nederlag. Men med underläge 2-3 med tre och en halv minut kvar fick de ett drömläge. Eric Engstrand hade nämligen efter avblåsning tryckt till med en klubba, och fått två minuters utvisning.

Det powerplayläget tog Stockholmarna vara på, och Niclas Bergfors kvitterade med tre minuter kvar. Och det var inte över där. 65 sekunder senare klev supertalangen Alexander Holtz fram och gav Djurgården ledningen med 4-3. En ledning som skulle stå sig matchen ut, och Djurgården tog sin första seger sedan 19 januari och första trepoängaren sedan 16 januari.

– Det var skönt att gå in i uppehållet med en seger, säger en lättad Alexander Holtz till C More.

Hos Malmö var det av förklarliga skäl inte lika muntert efter att ha tappat matchen på slutet. Vid seger hade Malmö klättrat från jumboplatsen till säker mark i bottenstriden

– Vi spelar det ur händerna till hundra procent. Vi har det i händerna, men stressar bort det. Nu är det mest frustrerat, när det kändes väldigt stabilt, säger Malmös huvudtränare Joakim Fagervall till C more.

Texten uppdateras.