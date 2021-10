Slänger sig – och räddar på mållinjen

I slutet av första perioden fick Djurgårdens Liam Öhgren bra skottläge i ”slottet”. Rögles målvakt Christoffer Rifalk räddade med axeln, pucken – som Rifalk inte hade koll på var den befann sig – rörde sig i en båge mot mål. Det uppfattade hans medspelare Lucas Ekeståhl-Jonsson.

Backen stod utanför målområdet och kastade sig mot mål för att försöka stoppa pucken från att ge hemmalaget 1–0-jubel på Hovet. Med vänsterhandsken räddade han och flög i stället själv in i kassen.

– Jag såg bara att den flög upp i luften, och så ser jag att den är på väg att gå in. Det är bättre att jag åkte in i mål, än pucken. Det var kul att rädda den där, säger han till C More.

Fjärde raka för Dif

Inget mål varken där eller i första perioden. Men i mittperioden skaffade sig gästerna 3–0 på mindre än fyra minuter, efter bland annat ett straffmål av Dennis Everberg. I en match som Rögle till slut vann med 4–1.

Djurgården har nu fyra raka förluster i SHL. Medan Rögle har totalt tre raka vinster, två i SHL och en i CHL.