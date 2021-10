Luleå lämnar jumboplatsen

– En stor seger för oss. Vi har fått slita hittills under säsongen men idag visade vi hjärta. Vi har spelat ganska bra under själva matcherna förut men nu höll det hela vägen, sa Tyrväinen till C More efteråt.

Dagens vinst var norrbottningarnas första trepoängare sedan premiären.

Efter 5–2-segern i premiären hemma mot Linköping har Luleå visat upp en bedrövlig form. Sedan dess har det blivit fyra raka förluster och en tidig jumboplats i SHL-tabellen.

Det dröjde till mittperioden innan det blev några mål i Malmö. Och det var gästerna från Luleå som spräckte nollan.

Julius Honka fick pucken strax utanför slottet till vänster och pricksköt in 1-0 precis när Malmö blev fulltaligt efter en utvisning.

Hemmalaget förde spelet mest och sköt mest men pucken ville inte in.

Det skulle behövas spel 5 mot 3 innan målet kom. Fyra minuter in på slutperioden satte Joakim Ryan dit 1-1-pucken.