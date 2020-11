Domen mot hockeyprofilen överklagad till hovrätten

I slutet av oktober kom domen i det fall som uppmärksammats stort sedan SVT Sport i mars avslöjade att det pågick en polisutredning med kopplingar till Svenska ishockeyförbundet.

När domen avkunnades visade det sig att rätten gått på åklagarens linje, och mannen dömdes till 80 dagsböter á 1 000 kronor, alltså något lägre än de 100 dagsböter som åklagaren ville att han skulle dömas till, men ändå något högre än standardsumman.

Nu står det klart att domen överklagas. Mannens advokat Kerstin Koorti skickade in en överklagan sent på torsdagseftermiddagen, och åberopar ny bevisning, bland annat en incidentrapport från turneringen där ofredandet ska ha skett – som hon hävdar motsäger en del av den bevisning som åberopades under tingsrättsförhandlingarna.

”Om den nya bevisningen hade varit känd för tingsrätten hade tingsrätten kommit fram till en friande dom”, skriver Koorti i överklagandet.

