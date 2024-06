För andra matchen i rad hade Florida Panthers chansen att avgöra finalserien i Stanley Cup. Men Edmonton är med kniven mot strupen.

Först en urladdning hemma i Kanada med 8-1 och nu 5-3 på bortaplan och nu vänder serien återigen till hemmaborgen Rogers Place i Edmonton.

– Det krävdes allt från oss. Det är inte enkelt att komma till Florida och vinna, vi hade allt att vinna och vi hittade ett sätt, säger superstjärnan Connor McDavid till ESPN.

Stor segerorkestratör? Just Connor McDavid. 27-åringen har varit helt makalös både under säsongen men framför allt under slutspelet. Han slog Wayne Gretzkys assistrekord i ett slutspel förra matchen och nu dryga han ut den ledningen med två nya assist, han svarade dessutom för två mål.

Se soloprestationen till 4-1-målet i spelaren ovan.

McDavid har hittills gjort 42 poäng på 23 slutspelsmatcher. Det placerar honom fyra genom alla tider. Rekordet har Wayne Gretzky på 47 poäng.

Edmonton gick tidigt i den andra perioden upp i 3-2-ledning och Florida såg ut att vara i rejäl brygga. Men på hemmais vändes skutan till 3-4 och matchen fick således rejäl puls igen. Men i tom bur kunde McDavid slutligen avgöra (5-3) trots att Panthers vann skottstatistiken med 32-24.

Se intervjun med Mattias Ekholm nedan.

NHL Florida Panthers 3 - 5 Edmonton Oilers 0-1, 2-3, 1-1 Amerant Bank Arena, Sunrise, FL idag Publik: 19956 Visa matchfakta