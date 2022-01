Brynäs har fått flera matcher inställda på grund av covid-smittan som fått rejäl spridning i SDHL.

Inför kvällens toppmatch, mot serietrean HV71, hade Gävle-laget inte spelat match sedan den 29 december.

Petar ner Luleå

Men några tecken på ringrost märktes inte. Laget vann med hela 6-0, och petar därmed ner Luleå från förstaplatsen i tabellen.

”Rätt jobbigt”

Den första perioden var under stora delar rätt jämn, men efter att Mina Waxin, som normalt sett är back men i kväll spelade forward, satt pucken ribba in drygt halvvägs in i den första perioden tog Brynäs över – och släppte sedan aldrig på allvar in HV71 i matchen igen.

– Det är rätt jobbigt, jag är ju inte van att spela forward. Så jag är trött nu, men kul att spela match igen, sade Waxin till SVT Sport efter den första perioden.

”Vi växer in i matchen”

En annan matchvinnare var Jenny Antonsson, som förra säsongen spelade i just HV71. Hon stod för ett mål och två assist.

– Jag tycker att vi växer in i matchen. De första tio syns det kanske att vi inte spelat match på ett tag, men sen växer vi in i det, och jag tycker vi gör en riktigt bra match, säger hon, och anser att hennes lag – som nu har elva raka segrar – är favorit till SM-guldet:

– Det tycker jag.

En annan matchvinnare för Brynäs var, som så många gånger förut, Lara Stalder. Schweiziskan, som var en av spelarna som nyligen hade covid, stod precis som Bengtsson för ett mål och två assist.