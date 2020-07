En hel säsong utan publik – en utmaning även för SHL:s rikaste klubb

SHL hoppas fortfarande på publik när ligan drar igång i september. Men om det inte blir någon publik, då kommer det bli en jobbig situation för alla klubbar. Färjestad har i särklass störst eget kapital i SHL på 120 miljoner kronor, men inte ens där kommer man undan problemen om det inte varit möjligt att ha publik under hela säsongen.

– Det hade varit helt förödande skulle jag säga, säger Färjestads VD Stefan Larsson till SVT Sport.

Larsson är inne på att det inte endast är intäkterna från biljettförsäljning som försvinner. Det är allt från att partners inte får lika hög exponering och betalar mindre för att synas i arenan till restauranger och koisker. Och även om Färjestad har ett stort eget kapital är det inte alla de pengarna som är rörliga, utan mycket sitter i fastigheter. Då kan det bli problem med likviditeten.

– I vårt fall är inte det egna kapitalet utmaningen en enskild säsong utan det är likviditeten som blir den stora utmaningen, säger Larsson.

”Förhoppningen är att ha publik”

Färjestad har under en tid satt upp en plan för hur de skulle kunna ta in publik i arenan, men samtidigt följa rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Vissa länder har börjat släppa in publik, och i Sydkorea har det börjat tillåtas att fylla tio procent av arenan. Men i Karlstad tror man att det går med mer än så.

– Vi skulle klara av mycket mer än tio procent och följa alla riktlinjer för att hålla distans.

Och Larsson tror att det kommer gå att få in fans redan till premiären 19 september.

– Förhoppningen är att ha publik, och jag tror på det också, säger han.

