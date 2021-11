Timrå vann senast lagen drabbade samman.

I dag tog Luleå revansch.

Oscar Engsund blev stor segerorganisatör när laget vann med 4-0 och gav Timrå en käftsmäll som stavas tolv raka förluster.

– Allt trillar in i dag, riktigt kul, säger Engsund till C More.