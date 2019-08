Exotiskt hockeybesök – i dubbel bemärkelse

SDHL-klubben Göteborg HC har bjudit in ett saudiskt damhockeylag från Jeddah på ett två veckors träningsläger. Innan de kom hit hade laget bara tränat på en is i en nöjespark och försökt lära sig via Youtube-klipp.

– Det här är en fantastisk möjlighet för oss att få träna på riktigt. Hemma har vi inte de här möjligheterna men det ska byggas en riktig ishall, säger Johara Al-Sudairi till SVT Sport.

På träningslägret sparras de av GHC:s utvecklingslag. SDHL-spelarna håller alldeles för hög klass, men spelare som juniorlandslagets Jennifer Carlsson hoppar in ibland och visar övningar för de entusiastiska gästerna.

Drömmer om att bilda landslag

– Min dröm är att vi kan bilda ett landslag och att jag en dag får spela för mitt land, säger Johara Al-Sudairi.

Planen är att spelarna som tränar i Göteborg ska utgöra stommen i Saudiarabiens första landslag i Gulfländernas mästerskap nästa år.

Saudiarabien har kritiserats i västvärlden för diskriminering av kvinnor. Men det kan vara en förändring på väg. Sedan ifjol har kvinnor rätt att ta körkort, de kan numera resa utan tillstånd från en manlig förmyndare, och att de nu spelar ishockey är ytterligare ett tecken på större frihet.

– De senaste åren har det skett en drastisk förändring för oss kvinnor. Det är en bra tid att vara kvinna i Saudiarabien just nu, säger Johara Al-Sudairi.

I Göteborg HC är man medveten om jämställdhetsproblematiken i Saudiarabien.

– Vi vill stödja de här tjejerna i deras kamp för ett bättre och mer jämställt Saudiarabien, säger klubbens ordförande Jan Mellgren.

Klubben hoppas att besöket i framtiden ska följas av fler internationella utbyten.

– Vi vill sprida hockeyn internationellt. Vi har ögonen på fler länder i Asien och Afrika.