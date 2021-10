Matchen svängde definitivt över i Frölundas favör när Elmer Söderblom gjorde 3-2 i början av tredje perioden. Sekvensen videogranskades länge innan domaren såg att en skridsko lämnat målgården och inte störde målvakten.

Nässén slog till två gånger i första perioden innan Elmer Söderblom, Theodor Niederbach och Stefan Elliott säkrade trepoängaren med varsitt mål i tredje perioden.

Timrå, som hade 2–2 efter två perioder, åkte på sin sjätte raka förlust. Robin Hanzl och Sebastian Hartmann gjorde målen för jumbolaget som har stora problem med defensiven och har släppt in 44 mål på tio matcher.

”Bidra med energi”

Linus Nässén var uppsatt som extraforward och fick bara 7.54 i istid – men den knappa speltiden räckte för att ha poängfest.

– På första målet får jag en bra pass av Kalle (Henriksson) och det andra är egentligen en passning. Jag försöker komma in och bidra med energi, säger Nässén till C More.

Han gjorde en säsong i Timrå på lån 2019-20.

– Det är klart att det är lite speciellt att möta dem. Det är en del grabbar och tränaren (Fredrik Andersson) som är kvar, säger Linus Nässén.

Frölunda gick upp i serieledning och är tre poäng före Skellefteå som dock har två matcher mindre spelade.