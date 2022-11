Det hann inte ens gå tre minuter innan gästande Brynäs tog ledningen i matchen. Johannes Kinnvall fick till en fladderpuck rakt upp i nättaket och 1-0 Brynäs. Färjestad jobbade sig in i matchen och minuter senare när trotjänaren Per Åslund tryckte in 1-1 exploderade arenan.

Med drygt fem minuter kvar av den första perioden drog Brynäs på sig två snabba utvisningar. Det tackade Färjestad för, och i spel fem mot tre i nästan två minuter fullbordade man vändningen när Per Åslund satte sitt andra för kvällen.

Drömmål bakom segern

Brynäs kom tillbaka – 19-årige William Strömgren kvitterade efter ett fint anfall där han till slut lurade Dennis Hildeby i Färjestadmålet och fick in pucken.

Med tio minuter kvar av matchen bjöd 20-årige Alexander Ljungkrantz på hockeygodis när han lurade bort en Färjestadförsvarare vid blålinjen genom en snygg flipp över klubban och avslutade i bortre krysset till 3-2 Brynäs som också blev slutresultatet. Tungt för Färjestad som idag firade 90 år.

– Det är en tuff match att åka hit på 90-årsdagen. Det var tufft, säger Alexander Ljungkrantz till C More.