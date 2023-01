Situationen där Ville Pokka fick ta en tidig dusch kom med drygt hälften av tredjeperioden kvar att spela. Frölundas Jacob Nilsson bröt in i Färjestads zon och skulle undvika en Ville Pokka-axel, istället fick han finländarens knä mot sitt eget.

Jacob Nilsson fick hjälp av isen och in i omklädningsrummet efter smällen.

– Det ser inte bra ut, tyvärr är det så. Jag lider med Jacob som precis har kommit tillbaka från en knäskada och jobbat ett helt år med det. Det är säkert inget avsiktligt i den smällen men det är oerhört tråkigt, säger Frölundatränaren Roger Rönnberg till C More.

Matchstraffet delades snabbt ut och Frölunda fick ett fem minuters långt powerplay. Men vid det laget ledde Färjestad redan med 4-1 efter att ha tagit ledningen och gått upp till 3-1 i andraperioden.

Sedan fyllde 19-åringen Lucas Forssell på till 4-1 kort innan matchstraffet på Pokka, hans andra mål för kvällen.

– Kul att göra två mål men ännu roligare med tre poäng, säger Forssell till C More efter matchen.

”Det är aldrig okej”

Frölunda har nu förlorat tre av fyra senaste matcherna.

– Det är en rätt jämn match, förutom några misstag vi gör i egen zon. Vi är förvånansvärt svaga i egen zon där de får använda sina skickliga spelare med hög fart, så gör de tre mål. Det kostar oss matchen plus att vi är impotenta offensivt. Men vi släpper fyra, det är aldrig okej, säger Roger Rönnberg till C More.