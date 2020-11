Färjestad körde över Djurgården

Det var mållöst halvvägs in i den första perioden. Sedan gjorde Martin Johansson två mål inom loppet av två minuter.

En tuff uppförsbacke för Djurgården. Och den blev bara brantare.

Oskar Bäck fixade 3-0 innan den första perioden var slut.

I mittenperioden fastställde Johansson sitt hattrick när han tryckte in 4-0. Michael Lindqvist gjorde matchens sista mål.

Färjestad hade publik på plats.

– Det var på tiden. Men det är samma för alla, bara hitta energi och in och köra, säger Johansson till C More.

”Bedrövligt från vår sida”

Det var besvikelse i Djurgården.

– Det är bedrövligt från vår sida. Vi vinner inga närkamper, åker inte tillräckligt med skridskor och ger bort pucken till dem. Börja jobba hårt så tar vi det därifrån, sa Djurgårdens Jacob Josefson i C More efter den första perioden.