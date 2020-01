Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Färjestads Per Åslund jublar efter vinsten och nu har han kommit upp i 300 poäng i SHL. Foto: Bildbyrån

Färjestad bröt långa förlustsviten

Längsta förlustsviten på över två år.

Men efter fem raka nederlag kom Färjestads efterlängtade trendbrott när jumbon Leksand besegrade med 4-3 på hemmais.

– Vi kommer ut bra och tar tag i matchen direkt, säger Per Åslund till C More.

Powerplay var nyckeln till seger för FBK och lagets tre första mål kom i spelformen. Vid ställningen 2-1 till Färjestad jagade Leksand en kvittering när Mattias Ritola fick uppsöka utvisningsbåset. Då dröjde det bara åtta sekunder innan Daniel Viksten, tre poäng i kväll, utökade ledningen. Leksand var aldrig borträknade utan jagade en kvittering in i det sista, men Färjestad höll undan till seger med uddamålet. – Vi förlorade på att de fick göra tre mål i powerplay och att vi tvingades jobba i motvind. Vi krigade på bra och visade bra moral trots att vi har förlorat en hel del under säsongen. Alla killar krigade enormt, säger Leksands tränare Roger Melin till C More. Åslund firade 300 poäng En delikatess som stack ut var mönsteranfallet i samband med Färjestads 1-0 tidigt i den första perioden. Daniel Viksten lurade då läckert bort två motståndare på högerkanten och spelade vidare till Per Åslund som fint serverade lagets poängkung Marcus Nilsson. Publikfavoriten Åslund, från Kil i Värmland, noterades för tre assist i matchen och nådde därmed totalt 300 poäng i FBK-dressen. – Vi tog tag i matchen direkt med några jättebra anfall i första perioden. Vi borde kanske ha haft något mer där, säger Åslund till C More. Jumbon Leksand har förlorat sina tre senaste matcher och målvakten Axel Brage klev i dag av skadad i första periodpausen. Färjestad klättrar i och med segern från fjärde till andra plats i tabellen. Färjestad BK 4 - 3 Leksands IF 1-0, 2-1, 1-2 Löfbergs Arena, Karlstad idag Publik: 7687 SHL Visa matchfakta