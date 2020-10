Fjärde raka förlusten för Skellefteå

Skellefteå har inte vunnit sedan hemmamatchen mot Linköping den 17 otkober.

Mot Örebro kom den fjärde raka matchen utan seger.

– Spelmässigt är det okej, men vi är lite för ineffektiva, och det måste vi jobba hårt på under landslagsuppehållet, säger Skellefteåcoachen Stefan Hedlund till C More.