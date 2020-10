Rögle bröt Skellefteås segersvit

Lagen hade följts åt hela matchen, första perioden slutade 3–3, andra 1–1. Den sista var länge mållös. De två skyttekungarna Jesper Frödén och Dennis Everberg hade dessutom gjort exakt lika många mål, två vardera. Allt tydde därför på delad pott efter full tid (skotten slutade dessutom 28 lika).

Men gästerna ville annat. Den vanligtvis stabile hemmabacken Petter Granberg, med både SM- och VM-guld bagaget, tappade snöpligt pucken framför egen kasse i matchens slutskede, något som Anton Bengtsson snabbt snappade upp. Ett smörpass senare sitter 5–4 genom Benjamin Smith.

– Jag försökte bara skjuta snabbt, lyckligtvis gick den in, säger Smith till C More.

– Vi är glada över att vi gjorde fem och de fyra.

Skyttekungarna levererade

Matchen exploderade direkt i den första perioden, Rögle tog ledningen tidigt men fick se hemmalaget replikera omgående. Inom loppet av tre minuter innebar tre snabba mål hemmaledning med 3–2.

Innan perioden var slut kunde Dennis Everberg sätta sitt andra och lagen gick till periodvila med tre mål vardera.

Även Skellefteås Jesper Frödén gjorde två mål, forwarden har nu gjort totalt åtta, vilket innebär delad skytteligaledning.

– Kul att den (pucken) går in, jag får oerhört bra passningar, jag tror det är Berggren som ligger bakom båda.

Det stämmer, Jonathan Berggren svarade för totalt tre målgivande passningar.

Men det var Rögle som vann och är nu fyra poäng för Skellefteå i tabellen.