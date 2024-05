Efter att ha vänt 1–4 till 5–4 i förra mötet var det den här gången Vancouver som fick anledning att jubla först.

Elias Pettersson gav hemmalaget ledningen i powerplay.

Edmonton skulle dock komma tillbaka och efter en svängig inledning på den andra perioden kunde en annan svensk – Mattias Ekholm – kliva in i målprotokollet och göra 2–2.

När tre perioder var färdigspelade var ställningen 3–3 och matchen kom därmed att avgöras i förlängning.

Väl där drog Edmonton det längsta strået. Evan Bouchard skickade in en puck framför mål, som styrdes in via Vancouver-spelare till 4–3.

Därmed är det kvitterat i kvartsfinalserien efter två spelade matcher.

Florida körde över Boston

I natt tog även Florida kommandot i matchserien mot Boston.

Efter att ha inlett med att göra fyra raka mål kunde Florida till sist vinna matchen med 6–2.

Gustav Forsling assisterade till ett av målen och Oliver Ekman-Larsson bjöd på två assist i segern.

Florida leder matchserien med 2–1.