Efter 1.43 i sudden flippade Alexis Lafreniere in pucken som gick efter den vänstra sargen och in i rundeln till Vincent Trocheck som fick fram pucken till Artemi Panarin som framför mål styrde in 3-2, vilket gav den andra övertidsvinsten i rad för Rangers.

– Jag hittade en öppning och såg att ”Bread” störtade mot målet och det var en fin styrning av honom säger Trocheck om Panarin som kallas Breadman eller bara Bread, ett smeknamn som han fick av en tränare i Chicago.

Dyster slutspelssvit för Carolina

Målvakten Igor Shesterkin storspelade igen och räddade 45 skott.

Carolina har förlorat sina åtta senaste slutspelsmatcher med ett mål, fem av dem i förlängning.

– Det är lite grand av att förlorarrekord, säger Carolinas kapten Jordan Staal, enligt AP.

Nästa match spelas också i Carolina – natten mot söndag.