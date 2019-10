Omdiskuterat mål avgjorde för Skellefteå: ”Fan, jag orkar inte”

Händelsen som var på de allra flestas läppar efter Djurgården–Skellefteå inträffade sex minuter in i den tredje perioden. Jonathan Pudas, som gjorde 1–1 i den första perioden (hans fjärde mål på tre matcher), tappade hjälmen och åkte och bytte.

In kom istället Jacob Andersson – men han hoppade in alldeles för tidigt ansåg Djurgårdens spelare. När han kom in på planen hade Dif-spelarna inte koll på honom, utan han kom fri och kunde sätta 2–1.

Wingerli gjorde 3–1

Trots stora protester från Djurgårdens spelare stod domarna fast vid att godkänna målet.

Även efter matchen, som slutade 3–1 efter att Andreas Wingerli snott pucken i mittzonen och skrinnat fram och satt 3–1, var irritationen stor i Dif-lägret.

– Om ni tittar på det första målet så slår de ett slagskott över hela planen som domarna glömmer är icing. Sen så... Kolla! Herregud, jag ska bli domare också eller nånting, säger Marcus Högström till C More samtidigt som reprisen på 2–1-målet rullar framför honom, och fortsätter:

– Det är ju... Fan... Jag orkar inte. Nej, tack, säger han och lämnar intervjun.

Jacob Andersson, vars mål var hans första i SHL, ansåg dock att målet var regelrätt.

– Det tycker jag. Absolut!