Frölunda tog bonuspoängen i spel fem mot tre

Ilari Melart fick matchstraff i sudden och Växjö kunde inte stå emot med tre utespelare mot fem på isen. Ryan Lasch hittade fram till Joel Lundqvist som kunde avgöra.

– Det var trevligt att få sätta några puckar. Vi hade tålamod på slutet och till slut hittade Ryan in med pucken. Det satt mellan benen den här gången, otroligt skönt, säger tvåmålsskytten Lundqvist till SVT Sport.

Växjö visade att man är på väg upp från jumboplatsen och fick med sig en poäng från en svår bortamatch.

– Laget gjorde en heroisk insats och vi visade i dag hur bra vi kan vara när vi får spela i powerplay, säger Växjös tränare Sam Hallam till C More.

Målskyttet lossnade för Växjö som på sina tio tidigare matcher gjort blott 18 mål.

Dubbla målexplosioner i matchen

Matchen exploderade i mitten av den andra perioden när Frölunda gick från 1-1 till 3-2 inom 79 sekunder. Först kom Simon Hjalmarsson helt fri och hade gott om tid att fundera över hur han skulle överlista Viktor Andrén i Växjökassen. Han tog den långa vägen och drog in en backhand från högersidan.

– Jag tänkte skjuta men ändrade mig i sista sekunden, fejkade skott och kunde lägga in den eftersom jag såg att han gått ut ganska långt, säger Hjalmarsson om sitt 2-1-mål till C More.

Publiken jublade ännu över målet när Roman Horak bökade in 2-2 elva sekunder senare. Ett hopslag bakom målet gick fram till Horak som tryckte in pucken bakom Johan Mattsson.

Publikens jubel fastnade i halsen.

Rhett Rakshani kom dryga minuten senare i ett nytt friläge för Frölunda, inte lika klart som Hjalmarssons, och hårt uppvaktad gjorde han en stoppsladd framför kassen och lade in 3-2 med en isare mellan benen på Andrén. Läget såg ut att vara över när pucken gick in.

I början av tredje perioden var det dags för nästa målexplosion. Från 3-2 till 4-4 tog det 85 sekunder.

Rahimi missnöjd med uppmärksammad utvisning

I slutet av andra perioden åkte Växjös Daniel Rahimi på en boarding efter att han tacklat Samuel Fagemo nere vid sargen. Omtöcknad tog sig Fagemo ut i eget bås.

– Det är ingen utvisning utan händelsen är ett exempel på ett problem som vi har i svensk ishockey; att man inte skyddar sig ordentligt, säger Rahimi till C More.

– Det är bådas ansvar och svårbedömda situationer men det var flera suspekta smällar i dag. Fagemos huvud blev tryckt mot sargen och det såg verkligen olyckligt ut men man får kolla på varje situation för sig, säger Joel Lundqvist till SVT Sport.