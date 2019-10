Rögle fortsätter vinna – bortaslog Växjö

Kodie Curran hittade fram till Daniel Zaar och avgjorde i förlänging senast mot Djurgården. I matchen mot krisande Växjö höll sig firman framme igen när Curran assisterade Zaar som klippte till direkt och gav serierledarna ledningen efter 05.40.

I inledningen av den andra perioden kvitterade smålänningarna. Ilari Melart snurrade runt i anfallszon, avancerade in i slottet och dorg iväg pucken som letade sig in mellan benen på Roman Will i Röglemålet.

Efter nitton sekunder i slutakten gick Ängelholmslaget upp i ledning igen. Daniel Zaar slängde in pucken från sargen och på den bortre stolpen stod en helt ren Dennis Everberg som kunde styra in 2-1 till bortalaget. Därefter följde en tung Växjöpress varpå Cam Abbott tvingades ta en timeout efter drygt åtta minuter av perioden.

– Jag tycker att Will gör en bra match i dag. De båda mpålvakterna kan singla slant om vem som ska stå, båda är i bra form, säger Everberg till C More.

Den stora pressen uteblev, utan istället kunde poängkungen Kodie Curran skicka in slutresultatet i tom bur.

Segern var Rögles sjunde raka i årets SHL, medan Växjö ligger kvar som nästjumbo i tabellen.

– Det känns tung just nu. Det känns för jävligt, säger Växjös lagkapten Erik Josefsson tilll C More.