Rögle knep extrapoängen i toppmötet

Serieledande Rögle tog emot Djurgården hemma i Ängelholm. Efter en en tajt och händelsefattig match gick den till sudden death där Djurgården hade de vassaste chanserna. Marcus Högström hade ett jätteläge att avgöra matchen, men Christoffer Rifalk nöp pucken med plocken.

Efter en misslyckad droppass av Patrik Berglund fick Kodie Curran tag i pucken. Backen avancerade och hittade fram till Daniel Zaar som placerade in pucken.

– I dag gör vi inte vår bästa match, men vi lyckas peta in den och vi kan ta extrapoängen, säger Zaar.

Talangens första mål

Dessförinnan hade hemmalaget fick en smakstart när Adam Edström kom i andravåg och tryckte in ledningen efter dryga fem minuter. Det var 18-åringens första mål i SHL.

– Det känns hur bra som helst. Turligt nog står jag där och kan få in pucken. Står man på rätt ställe kommer pucken till rätt ställe, säger han till C More.

Efter en mållös andraperiod kvitterade Djurgården efter bara 01.48 av den sista akten. Robin Norell sköt från blå och pucken träffade ett Rögleben som styrde in pucken i mål och matchen gick till sudden death.