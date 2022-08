USA var det första riktigt stora testet i JVM för Juniorkronorna. USA, som är en av de stora favoriterna till att gå hela vägen, skulle också visa sig vara starkare.

Efter en jämn inledning drog Sverige på sig en utvisning efter fem minuter. Och då ringde det en minut senare. Brett Berard fick pucken vid högra stolpen, vek in och försökte trä in pucken bakom Jesper Wallstedt i svenska kassen. Första försöket lyckades inte, men Berard gav inte upp och slog in returen innan svenska backarna hann rensa.

Endast tre skott på mål

I andra perioden var det USA som dominerade. USA höll Sverige på utsidan, och Juniorkronorna fick endast till tre skott på mål i andra perioden. Samtidigt avfyrade USA 15 stycken, där det avslutet som kändes minst farligt gick in i mål.

Matt Coronato hade pucken nära den förlängda mållinjen, någon meter från kassen. Där hittade han en liten lucka mellan Wallstedts arm och mage, och USA hade då 2-0.

– Det är ett felbeslut av mig som blir riktigt kostsamt, säger Wallstedt, som inte tyckte att räddningarna han stått för vägde upp för målet.

– Det positiva väger inte upp det negativa. Jag ska hem och analysera, kolla på klipp, och sedan försöka släppa det över natten,

”Måste ta ytterligare steg”

I tredje perioden satte USA in en avgörande stöt. 3-0 kom drygt fem minuter in när Coronato pricksköt in pucken i krysset. Och USA var oerhört effektivt på att stänga Sveriges offensiv.

Sverige skulle få till två reduceringar. Först när Emil Andrae skickade in en puck från blå som målvakten tappade in. Och med en minut och 15 sekunder kvar skulle Åke Stakkestad slå in en retur i powerplay. Men USA höll undan, och vann rättvist sett till matchen i sin helhet, med 3-2.

– Vi hade behövt det första målet tidigare... men det är hockey, säger Andrae.

Nästa match för Sverige är mot Tyskland natten mot tisdag 04.00 svensk tid.

– Vi måste ta ett steg ytterligare om vi ska vara med och fajtas om de riktiga platserna här, fortsätter Andrae.