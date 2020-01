Lasch matchhjälte efter konstmål

– Den här segern var viktig för oss, sa Ryan Lasch till C More efter matchen.



Pålitlige poängmakaren Ryan Lasch bjöd på ett konstmål mot Färjestad. Bakom förlängda mållinjen slog han pucken högt och planerat, via Färjestads målvakt Arvid Holms ena axel, och in i nät. Målet betydde 3–2 till Frölunda i klassikermötet med Färjestad med sju minuter kvar att spela, och blev avgörande.



– Det är bara Lasch som gör den typen av mål i den här serien. Typiskt Lasch, sa C Mores expert Sanny Lindström om målet.

Färjestad kom tillbaka

Frölunda var det klart bättre laget i första perioden där man hade 2–0 och 20–4 i skott. Men Karlstadlaget skulle hitta tillbaka i matchen. Linus Johansson reducerade redan efter 43 sekunder in i andra, och Daniel Viksten kvitterade.

Tredje perioden var dramatisk i väntan på ett avgörande.



Bland annat fick Simon Hjalmarsson hela Scandinavium att hålla andan när han kom fri drygt sju minuter från slutet, men Färjestads målvakt Arvid Holm var kall, och stoppade skottet.



Men Ryan Lasch konststycke fick till sist 12 044 åskådare att jubla.