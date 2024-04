Den sjunde och avgörande kvartsfinalen mellan Frölunda och Leksand var mållös efter den första perioden.

Efter två spelade perioder var det fortsatt likaläge i matchen – men då hade båda lagen gjort varsitt mål.

Jere Innala gjorde 1–0 i powerplay, då Leksands Carter Ashton blivit utvisad för tripping.

Men ledningen blev inte långvarig. Lukas Vejdemo tryckte in kvitteringen från nära håll efter att pucken studsat via sargen och in framför mål.

Nära att avgöra

Med drygt sex minuter kvar av ordinarie tid kunde Erik Thorell lirka in 2–1 till hemmalaget efter en vass soloprestation.

Mycket talade då för Frölunda-seger men målet sänkte inte Leksand. Tre minuter senare skickade nämligen Olle Alsing in 2–2 efter ett fint förarbete av Oskar Lang.

Frölunda var en ribbträff från att avgöra i slutsekunderna, men matchen gick vidare till förlängning.

Sänkte sitt gamla lag

Väl där drog Frölunda det längsta strået genom ett avgörande av Mikael Ruohomaa, som spelade i Leksand mellan 2021-2023.

– Det är fantastiskt. En overklig känsla. Jag har så många bra vänner i det laget så jag har lite dåligt samvete för deras skull. Jag älskar dem. De kommer alltid vara mina vänner, säger matchvinnaren till TV4 Play.

För Frölundas del väntar nu semifinal mot Skellefteå, där första matchen spelas på lördag.

– Killarna behåller koncentrationen trots att vi inte riktigt hade studsarna med oss. Det är imponerande. Vi har en stark organisation, säger Roger Rönnberg om att Frölunda tagit sig till semifinal för tredje året i rad.

Samtidigt är säsongen över för Leksand.

– Det är klart det svider. Vi har åkt ut. Men samtidigt är vi jättestolta över vad vi åstadkommit i år. Nästa år ska vi bara gå längre, säger Anton