I den första perioden blev det ett längre avbrott då Mats Rosseli Olsen satte in en tackling bakifrån på Samuel Johannesson som började blöda från ansiktet. Röglespelaren gick rakt till omklädningsrummet och man var tvungen att rengöra isen från blod. Rosseli Olsen klarade sig undan bestraffning, något som Rögleledarna inte var nöjda med.

1-0 kom innan perioden var över då Max Friberg fick pucken bakom mål och tryckte in den bakom Christoffer Rifalk.

– Man har spelat lite biljard i sina dagar. Man får vägga och valla lite. Jag hade lite tur att den gick in, säger Friberg till CMore.

I andra kvitterade Rögle genom Oskar Stål Lyrenäs, men nästan direkt efter fick Leon Bristedt matchstraff för en tackling.

Under den femminutaren hann det hända mycket. Först bjöd Frölundakeepern Matt Tomkins Rögle på ett box play-mål då han helt missbedömde puckens studs bakom målet, men sedan kvitterade talangen Elmer Söderblom till 2-2.

– Jag vet inte om jag har gjort ett sådant mål innan. Målvakten gjorde bort sig lite och jag fick ett öppet mål och kunde lägga in pucken, säger Rögles Ludvig Larsson till C More.

I den avslutande perioden hade Carlsson ett bra skott och var nära att föra Frölunda upp i ledning, men Rifalk räddade snyggt.

Med fem minuter kvar att spela var det istället Rögle som gjorde 3-2 i fem mot tre. Lucas Ekeståhl-Jonsson målskytt. Det blev matchens sista mål och därmed har Rögle fyra raka segrar i SHL.