Säsongens första period mellan de två tungviktarna i SHL slutade oavgjort. Frölundas boxplayuppställning tappade bort Martin Lundberg som tog tillvara på det fria läget genom att göra 1–0 till Växjö.

– Jag siktade på krysset, den gick in mellan benen, sade Martin Lundberg och log i en pausintervju i C More.

Växjö slarvade

Några minuter senare blev Växjö varse om det olämpliga i att slarva i egen zon när Frölundas poängkung Ryan Lasch finns på isen. Växjö gjorde ett misstag, Lasch var skoningslös och Frölunda ikapp på resultattavlan.

Växjö inledde den andra perioden med att göra aftonens andra mål i powerplay, den här gången med Glenn Gustafsson som sista spelare på pucken. Kort senare fick Frölunda chansen i powerplay och tog även de chansen. Ryan Laschs passning hittade in till lagkapten Joel Lundqvist framför mål – sedan stod det 2–2 på tavlan.

– Inte tokigt, sade Joel Lundqvist till C More angående att Ryan Lasch är tillbaka i Frölunda och levererar ”mackor” på bladet.

När Lundqvist, knappt halvvägs in i den tredje perioden, hamnade i utvisningsbåset fick Växjö en gyllene chans att ta ledningen en tredje gång. Men Frölunda redde ut stormen, både den gången samt när Christian Folin, förra säsongen i Växjö, drog på Frölunda ännu en utvisning.

Lasch assisterade igen

Under den tredje periodens slutminut var Växjö ytterst nära ett nytt ledningsmål, men efter 60 minuter ishockey kunde båda lagen konstatera att de tagit poäng.

1.03 in i förlängningen sköt Elmer Söderblom, i spel fyra mot tre, segern till Frölunda. Framspelare? Ryan Lasch.